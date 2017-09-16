На Шри-Ланке крокодил утащил в реку и загрыз 24-летнего британского журналиста Пола Маклина, который работал в издании The Financial Times. Трагедия произошла 14 сентября на юго-востоке страны, в популярном среди серферов месте, сообщает Reuters.
Briaunagalvis krokodilas
© Shutterstock nuotr.

Маклин отдыхал на берегу вместе с друзьями и в какой-то момент отошел к реке, чтобы помыть руки. Там его подкараулил вылезший из воды крокодил. Хищник схватил журналиста и утащил его под воду.

Друзья Маклина и остальные отдыхавшие на берегу туристы увидели произошедшее, когда молодой человек уже был в воде. Крокодил достаточно далеко утащил Маклина от берега, и уже никто не смог его спасти.

Тело журналиста вытащили на берег только 15 сентября. Трагедия произошла в заливе Аругам, расположенном на востоке Шри-Ланки в трех километрах от города Поттувил. Курорт, на котором отдыхал Маклин вместе с друзьями, входит в десятку лучших мест для занятия серфингом на острове.

Маклин с отличием окончил Оксфордский университет, где изучал французский язык. В газете The Financial Times он работал на протяжении последних двух лет. Для издания погибший писал о Евросоюзе и Brexit. Последние месяцы журналист проживал в Брюсселе.

newstes.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Ураган "Ирма" может стоить страховщикам 50 млрд долларов (1)

Самый мощный ураган, зарегистрированный когда-либо в...

Ведущий CNN рассказал о желании "отравить" Трампа (1)

Американский шеф-повар, писатель и ведущий телеканала...

В Мюнхене начался 184-й Октоберфест

Крупнейший в мире праздник продлится на сутки дольше...

По делу о теракте в лондонском метро арестован 18-летний мужчина (2)

Полиция английского графства Кент арестовала 18-летнего...

На Шри-Ланке крокодил съел журналиста The Financial Times (1)

На Шри-Ланке крокодил утащил в реку и загрыз 24-летнего...

TOP новостей

Блинкявичюте: отношение властей к семьям – жестокое (9)

Представитель Литвы в Европейском Парламенте,...

Не только "Скайп": 10 главных бизнесменов-инноваторов в Балтии прямо сейчас (43)

Уроженцы Литвы, Латвии и Эстонии запустили немало...

Прогноз: в выходные ожидает приятный день (2)

В субботу можно будет наслаждаться хорошей осенней...

Ночной рейд в Вильнюсе: разъяренный армянин кричал на всю улицу (22)

Сотрудники Вильнюсской дорожной полиции в пятницу...

Подробный анализ учений "Запад" показывает, как себя видит Россия (387)

Вчера начались недельные российско-белорусские...