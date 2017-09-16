Маклин отдыхал на берегу вместе с друзьями и в какой-то момент отошел к реке, чтобы помыть руки. Там его подкараулил вылезший из воды крокодил. Хищник схватил журналиста и утащил его под воду.

Друзья Маклина и остальные отдыхавшие на берегу туристы увидели произошедшее, когда молодой человек уже был в воде. Крокодил достаточно далеко утащил Маклина от берега, и уже никто не смог его спасти.

Тело журналиста вытащили на берег только 15 сентября. Трагедия произошла в заливе Аругам, расположенном на востоке Шри-Ланки в трех километрах от города Поттувил. Курорт, на котором отдыхал Маклин вместе с друзьями, входит в десятку лучших мест для занятия серфингом на острове.

Маклин с отличием окончил Оксфордский университет, где изучал французский язык. В газете The Financial Times он работал на протяжении последних двух лет. Для издания погибший писал о Евросоюзе и Brexit. Последние месяцы журналист проживал в Брюсселе.