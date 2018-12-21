На шахте в Чехии от взрыва метана погибло 13 человек

На шахте в Карвине (Чехия) погибло 13 шахтеров, в том числе 11 поляков и два чеха. В шахте взорвался метан. Спасательная операция приостановлена. Руководство шахты объясняет это опасными условиями работы под землей.
© AP / Scanpix

В шахте работали 23 шахтера, в том числе 22 поляка.

Трое пострадавших находятся в больнице, в том числе один в критическом состоянии, семь шахтеров получили легкие ранения и им оказали помощь на месте.

Взрыв произошел 20 декабря после 17.00, на глубине более 800 метров.

К 40 чешских спасателей присоединились две команды польских коллег. Они прибыли ночью и сразу же приступили к работе.

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РАДИО ПОЛЬША
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