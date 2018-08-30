У жителей фиксируют похожие аллергические симптомы: тошнота, жжение в носоглотке и неестественная жажда.
Автомобили, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной или же серо-зеленым налетом.
АРМЯНСК СНОВА НАКРЫВАЕТ
кислотонакопитель сейчас стоит сухой,потрескавшийся от жары и источающий мелкодисперсную пыль сухой концентр. серной кислоты, разносимую ветрами.При контакте с любой влагой,хоть даже с влажным воздухом,эта пыль превращается в слабый раствор серной кислоты pic.twitter.com/jridgjEvXr— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) August 29, 2018
Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов признал, что ситуация выходит за пределы нормы. Однако уверяет, что угрозы жизни и здоровью людей нет.
Горожане знают - это выбросы химического предприятия "Крымский титан", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А такая интенсивность испарений - из-за недостатка воды в водохранилище. Директор завода Андрей Акулов объявил, что готов сотрудничать с властями.
Сейчас в Армянске продолжается расследование с участием чиновников и "Министерства экологии" Крыма.
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