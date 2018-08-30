В Крыму здания и деревья покрылись маслянистым налетом из-за выброса неизвестного вещества в воздух. На загрязнение воздуха серной кислотой жалуются жители оккупированных Армянска, Красноперекопска и Джанкоя. В городах бурлит вонючий и удушливый запах.
© Reuters / Scanpix

У жителей фиксируют похожие аллергические симптомы: тошнота, жжение в носоглотке и неестественная жажда.

Автомобили, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной или же серо-зеленым налетом.

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Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов признал, что ситуация выходит за пределы нормы. Однако уверяет, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Горожане знают - это выбросы химического предприятия "Крымский титан", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А такая интенсивность испарений - из-за недостатка воды в водохранилище. Директор завода Андрей Акулов объявил, что готов сотрудничать с властями.

Сейчас в Армянске продолжается расследование с участием чиновников и "Министерства экологии" Крыма.

ТСН
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