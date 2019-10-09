Вечером 8 октября неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирские автобусы в центре города Караганда на севере Казахстана. Об этом сообщила дорожная полиция города.
© Reuters / Scanpix

Инцидент произошел на остановке "45-й квартал" примерно в 19.00. Были повреждены автобусы №40 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 40-45 пассажиров), №45 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 120 пассажиров) и №33 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 60-70 пассажиров).

Статьи по теме:
В Казахстане задержали около 60 человек из-за несанкционированных митингов  (1)
В честь Назарбаева назвали новый российский космический комплекс для запуска ракет на Байконуре  (3)

При осмотре автобуса №45 сотрудники полиции нашли металлический шарик диаметром 4,5 мм: такие используются для стрельбы в пневматических ружьях.

Стрелявший так и не был найден, полиция предполагает, что он действовал из хулиганских побуждений. Поэтому пока на него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Похожий случай произошел ранее в Павлодаре на севере Казахстана. Там мужчина также обстрелял две "маршрутки" и три автобуса из пневматического ружья, потому что, по его словам, ему "мешал шум общественного транспорта". Стрелка арестовали на 10 суток.

"Настоящее время"
Статьи по теме:

Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев...

В Казахстане ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой после просмотра сериала HBO (14)

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай...

В мире

Турция начала военную операцию в Сирии (4)

Президент Турции Эрдоган сообщил в "Твиттере" о том,...

Зеленский отказался от права согласовывать дипломатов в МИД и за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский изменил указ,...

В германском Галле неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

Преступники вооружены автоматом и скрылись на...

Польша откажется от газа из России. Уже через 3 года? (4)

" Газпром " может лишиться своего крупнейшего рынка...

Россиянка пожаловалась на преследования и попросила убежища в Украине (2)

В Киеве в пункте пропуска "Жуляны" пассажирка рейса из...

TOP новостей

На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (38)

От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...

Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно (1)

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...

Мэр столицы: вильнюсцы, правительство снова нас наказывает (5)

"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он...

Спор на железной дороге: россияне велели не использовать оборудование, литовцы сожалеют, что с ними связались (14)

Российская компания "Техносвар" требует от литовской...

Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали (4)

"Просили решить проблему, а в результате жители...