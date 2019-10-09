На севере Казахстана неизвестный обстрелял автобусы, в которых было около двухсот пассажиров

Инцидент произошел на остановке "45-й квартал" примерно в 19.00. Были повреждены автобусы №40 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 40-45 пассажиров), №45 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 120 пассажиров) и №33 (в момент происшествия в салоне автобуса находились примерно 60-70 пассажиров).

При осмотре автобуса №45 сотрудники полиции нашли металлический шарик диаметром 4,5 мм: такие используются для стрельбы в пневматических ружьях.

Стрелявший так и не был найден, полиция предполагает, что он действовал из хулиганских побуждений. Поэтому пока на него заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Похожий случай произошел ранее в Павлодаре на севере Казахстана. Там мужчина также обстрелял две "маршрутки" и три автобуса из пневматического ружья, потому что, по его словам, ему "мешал шум общественного транспорта". Стрелка арестовали на 10 суток.