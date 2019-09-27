McDonald's объявил о начале продаж бургера под названием P.L.T. Его котлета сделана из искусственного мяса на растительной основе.

Название P.L.T. расшифровывается как Plant. Lettuce. Tomato (Растение. Лист салата. Томат). Тестовые продажи начнутся 30 сентября в 28 ресторанах Канады и продолжатся в течение 12 недель. В ходе кампании McDonald's намерен выяснить отношение потребителей к новинке.

Ключевым компонентом бургера является котлета, приготовленная по технологии компании Beyond Meat. Этот стартап специализируется на производстве мяса из растительных продуктов. В сообщении сети подчеркивается, что изготовлением котлеты McDonald's занимается самостоятельно.

McDonald's одним из последних начинает использовать растительное котлеты в своей продукции. Сеть KFC также пользуется технологиями Beyond Meat, в то время как Burger King сотрудничает с компанией Impossible Foods.

Акции Beyond Meat отреагировали на новость стремительным ростом. На внебиржевых торгах стоимость ценных бумаг взлетела на 17% и поднялась выше $160. На закрытии торгов днем ранее акции Beyond Meat оценивались в $138.