Оператор АЭС Electrabel в среду, 13 сентября, сообщил, что энергоблок был остановлен накануне вечером. Первоначально предполагалось, что он возобновит работу уже 13 сентября.

АЭС "Тианж", расположенная неподалеку от бельгийского Льежа, вызывает особое беспокойство у жителей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и района пограничного стыка Бельгии, Нидерландов и ФРГ возле Ахена. Эта атомная электростанция находится всего лишь в 70 километрах от Ахена.

Критики особенно решительно добиваются закрытия второго энергоблока АЭС "Тианж", поскольку ученые сомневаются в его безопасности из-за наличия в нем большого количества микротрещин.