Дональд Трамп постоянно попрекает европейских союзников, что те тратят на оборону в процентах своего ВВП несравнимо меньше США и таким образом обеспечивают свою безопасность за счет Америки.

Европейцев возмущает тон этих заявлений, но они и сами в последнее время много говорят о необходимости больше тратить на вооруженные силы.

Особенно энергично к этому призывают союзников страны, которые граничат с Россией, а также Британия.

Перед самым саммитом 11-12 июля Дональд Трамп снова выдал серию твитов о военных расходах.

"Соединенные Штаты тратят намного больше, чем любая другая страна. Это нечестно, это неприемлемо. Эти страны увеличивают свой вклад с тех пор, как я занял свой пост, но нужно делать гораздо больше. Германия тратит 1%, США - 4%, и Европа получает от НАТО гораздо больше, чем США", - написал Трамп 9 июля.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

"Америка, цени своих союзников! У тебя их, в конце концов, не так уж и много", - ответил Трампу на следующий день председатель Европейского совета Дональд Туск на подписании соглашения о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом.

В первые месяцы пребывания на посту президента Трамп формулировал ту же мысль о дисбалансе в расходах немного иначе: он утверждал, что США платят в "бюджет" НАТО намного больше всех остальных, и поэтому эти остальные будто бы должны Соединенным Штатам большие деньги.

На самом деле никакого "бюджета НАТО" нет. Точнее, есть - бюджет центрального аппарата альянса и его совместных проектов - но он составляет всего около двух миллиардов долларов в год, и Трамп явно не его имел в виду.

Остальные же военные расходы каждая страна определяет для себя самостоятельно, и другим странам альянса ничего в буквальном смысле не должна - кроме добровольно взятых на себя обязательств.

Прямыми дополнительными расходами США на безопасность Европы в последние годы можно считать расходы на "Европейскую инициативу по сдерживанию". По этой программе на размещение дополнительных частей США в Европе, их ротацию, учения, создание складов техники и прочее в 2018 году будут потрачены 4,6 млрд долларов США, а в 2019 году - 6,5 млрд долларов.

Однако, когда президент Обама в 2014 году, в связи с поведением России, объявил об этой программе, то никакими условиями ее не обставлял: Обама, как и очень многие другие политики, полагает, что для США стратегически важно и выгодно поддерживать союзников и союзнические отношения.

Что касается повышения военных расходов, то еще на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году - задолго "до Трампа", в связи с аннексией Россией Крыма и развязыванием войны на юго-востоке Украины - члены НАТО пообещали друг другу в течение десяти лет довести их до 2% от ВВП.

Но с выполнением этого обещания примерно половиной членов НАТО уже предвидятся трудности.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в этом году норму в 2% выполнят семь европейских стран альянса: Британия, Греция, Эстония, Польша, Латвия, Литва и Румыния. Первые три тратили на оборону больше 2% ВВП и в предыдущие годы.

К 2024 же году, по нынешним прогнозам, оборонные расходы превысят 2% не у всех 29 нынешних членов НАТО, а только у 15 - об этом говорилось в феврале на встрече министров обороны альянса.

Военные расходы европейских членов альянса растут три последних года, но растут не у всех и недостаточно быстро.

Легко заметить, что планку в 2% преодолели, прежде всего, страны, граничащие с Россией. В тех же странах НАТО, которые расположены далеко от недружественных соседей блока, избирателей трудно убедить в необходимости повышения военных расходов.

Между тем страны Балтии и Польша настаивают, что им нужна помощь союзников, поскольку они находятся на переднем крае, но сами все связанные с этим необходимые расходы не потянут.

Два года назад, на саммите в Варшаве, НАТО принял решение о размещении в этих четырех странах батальонов союзников. Это совсем небольшая военная сила, но, по замыслу НАТО, они должны служить предохранителем от возможной российской "гибридной" агрессии, наглядным предупреждением, что нападение на одного члена блока будет считаться нападением на всех.

Страны Балтии и НАТО в целом сейчас оценивают вероятность вооруженного конфликта с Россией как низкую, но опасаются, что при каком-нибудь изменении политической обстановки дисбаланс сил в пользу России может подтолкнуть ее к "гибридной" авантюре.

Самый же большой дисбаланс в пользу России специалисты сейчас видят в сфере ПВО и военно-воздушных сил. По их мнению, по состоянию на сейчас средства России, размещенные в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях, плюс те, что она способна быстро перебросить, в гипотетическом случае конфликта могут лишить НАТО возможности доставлять подкрепление в страны Балтии.

"Эффективная многослойная противовоздушная оборона с системами наземного, морского и воздушного базирования [...] имеет ключевое значение для сдерживания и оборонных возможностей в регионе, включая обеспечение переброски подкреплений альянса во время кризиса. Но полный ассортимент таких систем непомерно дорог для стран Балтии; ПВО - главный пробел в военной сфере в регионе", - пишут в докладе к саммиту НАТО аналитики из эстонского Международного центра обороны и безопасности.

Авторы доклада призывают НАТО подумать и о том, чтобы серьезно нарастить количество боевых кораблей в Балтийском море.

Кроме того, проблемой для НАТО сейчас является и быстрая переброска подразделений на восток по земле. Вопрос мобильности подразделений включен и в официальную повестку саммита в Брюсселе.

Компромиссные траты

Военные уже несколько лет говорят, что у альянса сейчас не хватает ни подробных карт инфраструктуры - с информацией, например, о том, по каким из мостов могут пройти танки, - ни самой этой инфраструктуры.

НАТО совместно с Еврокомиссией уже начали думать, что тут можно и нужно сделать.

В этой связи интересным для части союзников может быть предложение, которое позволит им отчитаться о росте военных расходов, легко уговорив на эти расходы избирателей.

По данным британской прессы, министерство обороны Соединенного Королевства предлагает союзникам - в первую очередь, Германии и Польше - выделить значительные суммы на строительство мостов и дорог с учетом потребностей военных, и записать эти траты в военный бюджет.