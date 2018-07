Дональд Трамп постоянно попрекает европейских союзников, что те тратят на оборону в процентах своего ВВП несравнимо меньше США и таким образом обеспечивают свою безопасность за счет Америки.

Европейцев возмущает тон этих заявлений, но они и сами в последнее время много говорят о необходимости больше тратить на вооруженные силы.

Особенно энергично к этому призывают союзников страны, которые граничат с Россией, а также Британия.

Перед самым саммитом 11-12 июля Дональд Трамп снова выдал серию твитов о военных расходах.

"Соединенные Штаты тратят намного больше, чем любая другая страна. Это нечестно, это неприемлемо. Эти страны увеличивают свой вклад с тех пор, как я занял свой пост, но нужно делать гораздо больше. Германия тратит 1%, США - 4%, и Европа получает от НАТО гораздо больше, чем США", - написал Трамп 9 июля.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018