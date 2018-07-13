Как видно на видео, спускаться по ступенькам Юнкеру помогают мировые лидеры, которые поддерживали его за руки. Также видно, что он плохо держится на ногах, даже если идет по прямой дороге и немного шатается.

Рядом с председателем ЕК шел и президент Украины Петр Порошенко, на которого Юнкер чуть не упал из-за потери равновесия. Случай произошел перед большим ужином в Брюсселе, пишет издание The Sun. Видео размещено в соцсети Facebook.

Пользователи соцсетей сделали предположение, что глава Еврокомиссии был пьяным, но виновата в его нетвердой походке старая травма, сообщает Politico. А потом Юнкера заметили покидающим заседание Североатлантического альянса в инвалидном кресле.

Позже официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас пояснил, что главе Еврокомиссии на саммите НАТО потребовалась помощь, поскольку у него был приступ ишиалгии (боль в спине), передает РИА "Новости".

"В среду вечером у главы ЕК был болезненный приступ ишиалгии, Юнкер сам ранее публично объяснял, что это влияет на его способность ходить, что и произошло в среду", — сказал Схинас. По его словам, глава ЕК принимает нужные лекарства и уже чувствует себя лучше. Схинас добавил, что Юнкер и дальше продолжит усердно работать.

Это не первый раз, когда главу Еврокомиссии замечают в "шатком" положении, напоминает "Вести.ru". Так, в конце июня на одном из мероприятий, где обсуждалась ситуация с нелегалами в ЕС, Юнкер неровно топтался на сцене, похлопывал по щекам и целовал в голову своих коллег.

63-летний Юнкер ранее утверждал, что страдает от радикулита.