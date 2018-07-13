На саммите НАТО в Брюсселе пресса обратила внимание на нетвердую походку главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Выглядел он, отмечают польские журналисты, не лучшим образом.
Keistas Jean'o Claude'o Junckerio elgesys NATO viršūnių susitikime
© AP / Scanpix

Как видно на видео, спускаться по ступенькам Юнкеру помогают мировые лидеры, которые поддерживали его за руки. Также видно, что он плохо держится на ногах, даже если идет по прямой дороге и немного шатается.

Рядом с председателем ЕК шел и президент Украины Петр Порошенко, на которого Юнкер чуть не упал из-за потери равновесия. Случай произошел перед большим ужином в Брюсселе, пишет издание The Sun. Видео размещено в соцсети Facebook.

Пользователи соцсетей сделали предположение, что глава Еврокомиссии был пьяным, но виновата в его нетвердой походке старая травма, сообщает Politico. А потом Юнкера заметили покидающим заседание Североатлантического альянса в инвалидном кресле.

Позже официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас пояснил, что главе Еврокомиссии на саммите НАТО потребовалась помощь, поскольку у него был приступ ишиалгии (боль в спине), передает РИА "Новости".

"В среду вечером у главы ЕК был болезненный приступ ишиалгии, Юнкер сам ранее публично объяснял, что это влияет на его способность ходить, что и произошло в среду", — сказал Схинас. По его словам, глава ЕК принимает нужные лекарства и уже чувствует себя лучше. Схинас добавил, что Юнкер и дальше продолжит усердно работать.

Это не первый раз, когда главу Еврокомиссии замечают в "шатком" положении, напоминает "Вести.ru". Так, в конце июня на одном из мероприятий, где обсуждалась ситуация с нелегалами в ЕС, Юнкер неровно топтался на сцене, похлопывал по щекам и целовал в голову своих коллег.

63-летний Юнкер ранее утверждал, что страдает от радикулита.

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