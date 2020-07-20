По его словам, он тоже выступает за правовое государство, но нидерландская делегация на саммите ведет дело к созданию нового механизма, требующего изменения договора о Европейском союзе. "Я не знаю, какова личная причина того, что нидерландский премьер-министр меня ненавидит. Меня или Венгрию. Но он атакует очень жестко", - приводят его слова европейские СМИ.

Венгерский премьер добавил, что его делегация готова для поиска соглашения остаться в Брюсселе хоть на неделю. "Мы зарезервировали на неделю наш отель", - сообщил Орбан. Рютте же потребовал, чтобы страны-получатели финансирования ЕС в рамках плана антикризисного восстановления провели глубокие социально-экономические реформы.

Большинство государств-членов ЕС в ходе внеочередного саммита поддержало предложение председателя Европейского совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Макрона обусловить выделение европейского субсидирования уважением принципов правового государства. По их мнению, это, в том числе, мотивировано отходом в последние годы Венгрии и Польши от соответствующих норм.

На саммите Европейского союза, который впервые за время пандемии коронавируса организован в очной форме, обсуждают бюджет ЕС на 2021-2027 годы и план антикризисного восстановления экономики Евросоюза. Постановление Европейского совета по этим проектам требует единогласного утверждения. С утра воскресенья Мишель ведет трудные консультации с руководителями стран ЕС, и пленарное заседание Евросовета еще не начиналось.

Вопрос об обусловленности финансирования из союзного бюджета соблюдением принципов правового государства - один из камней преткновения на проходящей третий день встрече Евросоюза в верхах в Брюсселе,

Президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит в воскресенье назвал одним из главных приоритетов еще остающихся дискуссий "вопрос правового государства, лежащий в основе обусловленности бюджета".

Напомним, еще в 2018 году Европарламент одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за "нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права". Речь идет о возможном запуске Еврокомиссией процедуры, которая в итоге может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС. Однако до сих пор каких-либо решений по этому вопросу не принималось.

По мнению венгерского премьера Виктора Орбана, процедура лишения страны субсидий из-за подозрений в нарушении норм правового государства неприемлема.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что Варшава не поддержит новый механизм, который предусматривает замораживание помощи для стран, нарушающих нормы правового государства, поскольку не хочет чувствовать себя связанной подобными обязательствами.