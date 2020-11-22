Специалисты пришли к выводу, что погибшие - человек высокого социального статуса в возрасте 30-40 лет и его раб, которому было около 18-25 лет. У молодого человека были обнаружены повреждения позвоночника, указывающие на то, что он выполнял тяжелую физическую работу.

Ученые предполагают, что найденные жертвы извержения погибли из-за второго пирокластического потока, который представлял собой смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород. Поток ворвался в помещение с нескольких сторон, и двое мужчин оказались в ловушке.

"Это была смерть от теплового шока, о чем также свидетельствуют их сжатые ноги и руки", - сказал директор парка Массимо Осанна журналистам. Он описал это открытие как "невероятное и экстраординарное свидетельство" того утра, когда произошло извержение.

Когда под слоем пепла были обнаружены полости, в которых находились останки жертв извержения, в них был залит гипс, что позволило воссоздать фигуры и позы людей в момент гибели.

Город Помпеи, где проживало около 13 тыс. человек, находился в 23 километрах от Неаполя. Он оказался в эпицентре извержения вулкана Везувий, которое произошло в 79 году нашей эры. Город накрыло под слоем пепла, лавы и пыли.

Раскопки в Чивита-Джулиана, местечке в 700 метрах к северо-западу от центра древних Помпей, начались в 2017 году. Ранее там были найдены останки трех лошадей в упряжке.