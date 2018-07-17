Генштаб Сил обороны Эстонии сообщает, что вчера в обед в районе острова Вайндлоо с часовым интервалом два российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии.
Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов представлены не были. Связи со Службой воздушного движения Эстонии у самолетов не было.
МИД Эстонии вызвал сегодня представителя посольства РФ и вручил ему ноту. Всего в этом году самолеты РФ нарушили воздушную границу Эстонии шесть раз.
Напомним, что вчера в Хельсинки состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Путин прибыл в столицу Финляндии в середине дня и покинул ее сразу после окончания переговоров и пресс-конференции.
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