Генштаб Сил обороны Эстонии сообщает, что вчера в обед в районе острова Вайндлоо с часовым интервалом два российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов представлены не были. Связи со Службой воздушного движения Эстонии у самолетов не было.

МИД Эстонии вызвал сегодня представителя посольства РФ и вручил ему ноту. Всего в этом году самолеты РФ нарушили воздушную границу Эстонии шесть раз.

Напомним, что вчера в Хельсинки состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Путин прибыл в столицу Финляндии в середине дня и покинул ее сразу после окончания переговоров и пресс-конференции.