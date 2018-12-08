Помимо Франции протестные акции "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, прошли также в Бельгии и в Нидерландах. В Брюсселе были задержаны, по меньшей мере, 70 человек, протестовавших против повышения цен на топливо.

Как заявили в брюссельской полиции, задержания связаны с "превентивными мерами". Правоохранители блокировали доступ к Европейскому кварталу, в котором расположены здания Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

В протестных акциях в центре Брюсселя приняли участие несколько десятков активистов "желтых жилетов". В отличие от соседней Франции, демонстрации в столице проходили мирно, однако привели к нарушениям в движении транспорта. На востоке страны демонстранты в знак протеста перекрыли трассу Е40, ведущую во Францию. В акциях "желтых жилетов" в Нидерландах приняли участие несколько сотен человек, о задержаниях не сообщается.

Протесты "желтых жилетов"

Протесты "желтых жилетов", начавшиеся во Франции из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

Всего, по данным французских властей, на акции "желтых жилетов" 8 декабря по всей Франции вышли более 30 тысяч человек. 700 участников протестов уже задержаны.