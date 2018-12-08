Помимо Франции протестные акции "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, прошли также в Бельгии и в Нидерландах. В Брюсселе были задержаны, по меньшей мере, 70 человек, протестовавших против повышения цен на топливо.
Как заявили в брюссельской полиции, задержания связаны с "превентивными мерами". Правоохранители блокировали доступ к Европейскому кварталу, в котором расположены здания Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.
В протестных акциях в центре Брюсселя приняли участие несколько десятков активистов "желтых жилетов". В отличие от соседней Франции, демонстрации в столице проходили мирно, однако привели к нарушениям в движении транспорта. На востоке страны демонстранты в знак протеста перекрыли трассу Е40, ведущую во Францию. В акциях "желтых жилетов" в Нидерландах приняли участие несколько сотен человек, о задержаниях не сообщается.
Протесты "желтых жилетов"
Протесты "желтых жилетов", начавшиеся во Франции из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.
Всего, по данным французских властей, на акции "желтых жилетов" 8 декабря по всей Франции вышли более 30 тысяч человек. 700 участников протестов уже задержаны.
На протестах "желтых жилетов" в Брюсселе задержали 70 человек (1)
Задержания активистов "желтых жилетов" связаны с...
Пятеро подростков и женщина погибли в результате давки в итальянском клубе
Шесть человек погибли, более 100 пострадали в результате...
Крамп-Карренбауэр стала новым председателем партии Меркель (7)
В Гамбурге на съезде ХДС новым председателем партии...
В Великобритании составили черный список российских олигархов (19)
Абрамовичу, Сечину и еще четырем лицам из окружения...
Чехия заявила о раскрытии сети российских и китайских шпионов (2)
За минувшие пять лет в Чехии была раскрыта деятельность...
TOP новостей
Сюрприз президентского рейтинга: лидер может измениться (78)
Растет количество людей, желающих видеть на посту...
Скандал в Паланге: "на пост мэра в наших краях должны претендовать литовцы" (157)
"Я думаю, что на пост мэра в наших краях должны...
Специалист по гибридным войнам: Россия предлагает "Бюро добрых услуг" для кандидатов в Украине (71)
Евгений Магда – кандидат политических наук, известный...
За посылки из-за границы иногда приходится доплачивать (27)
Приближаются самые большие праздники года, живущие в...
Синоптики: настоящей зимы еще придется подождать (1)
В Литве выпал снег, который, похоже, надолго не...