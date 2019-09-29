Акция протеста в Гонконге вновь переросла в жесткие столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье, 29 сентября. Полицейские используют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.
У многих демонстрантов лица закрыты масками, от слезоточивого газа они защищаются с помощью зонтиков, передает агентство Reuters. Некоторые протестующие бросают емкости с газом обратно в сторону полицейских. На улицах возникают баррикады из мусорных баков, тележек и других железных предметов.
На станции метро Ваньчай один из протестующих бросил "коктейль Молотова" в сторону сотрудников полиции. Как минимум, еще один "коктейль Молотова" попал на участок перед правительственными зданиями, в котором также разбиты несколько окон. О серьезных ранениях демонстрантов или полицейских не сообщается. Новые протесты в Гонконге ожидаются уже 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования КНР.
Многомесячные акции протеста
В Гонконге уже более трех месяцев не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие добиваются проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.
Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии...
Переход на электромобили приведет к потере более 100 тысяч рабочих мест в ФРГ
Эксперты считают, что после отказа от двигателей...
По следам принцессы Дианы. Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе
Принц Гарри прошел по частично разминированному полю в...
Джон Сайфер: "Президент США не должен разговаривать, как мелкий гангстер" (34)
Президент Дональд Трамп назвал предполагаемого...
МИД ФРГ готов на очередную отсрочку по "Брекзиту"
Глава немецкого МИД Хайко Мас заявил, что ЕС рассмотрит...
TOP новостей
Светлое будущее может и не наступить – будущее современной молодежи представляют в мрачных тонах (183)
Ответить на вопрос, будут ли нынешние молодые люди...
Занятость, миграция и демография – диалектика треугольника (11)
Занятость и безработица – аверс и реверс одного...
Профессор истории еды: гордость литовской кухни – советское наследие (31)
Почему на просьбу назвать три традиционных блюда...
Вильнюсские власти потратили на ремонт кабинетов 300 000 евро (15)
Вильнюсские власти на ремонт кабинетов руководителей...
Папа своими руками смастерил для дочки дом Бабы Яги (19)
Пока одни проводили отпуск на курортах и на море, Павел...