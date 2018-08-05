Президент Венесуэлы Николас Мадуро остался невредимым после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе. Об этом сообщил официальный представитель правительства Хорхе Родригес. "Это было покушение лично на президента Мадуро", — заявил Родригес.

Взрывы прогремели во время речи, которую Мадуро произносил перед военнослужащими. 7 человек получили ранения. По словам Родригеса, во время покушения использовались начиненные взрывчаткой дроны.

Спустя несколько часов после взрывов Мадуро выступил с заявлением, в котором заявил, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. В Каракасе тем временем почти сразу прошли задержания лиц, обвиненных в причастности к покушению,

В мае Мадуро принес присягу на новый президентский срок после спорного переизбрания на пост главы государства. В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них либо заключены в тюрьмы. Некоторым из них пришлось уехать за рубеж.

Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Целый ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования и обещали в знак протеста отозвать своих послов в Венесуэле. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает также глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.