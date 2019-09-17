Террорист-смертник устроил взрыв на предвыборном митинге в Афганистане, в котором принимал участие баллотирующийся на второй срок президент страны Ашраф Гани, сообщает Reuters. По данным агентства, атаке подвергся митинг в городе Чарикар, административном центре провинции Парван.
© Reuters / Scanpix

«Среди погибших есть женщины и дети, большинство жертв, по всей видимости, гражданские лица», — сообщил Reuters главврач больницы в Чарикаре Абдул Касим Сангин.

По данным местных властей, в результате взрыва погибли как минимум 24 человека, еще 31 человек получил ранения.

Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за организацию теракта.

РБК
Статьи по теме:

Трамп отменил мирные переговоры с "Талибаном" (1)

Президент Афганистана Гани и лидеры "Талибана" должны...

Взрыв на свадьбе в Афганистане унес жизни более 60 человек (5)

В одном из отелей на западе Кабула произошел взрыв, в...

В мире

Актеры устроили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова (1)

Российские актеры устроили флешмоб, чтобы поддержать...

На предвыборном митинге президента Афганистана произошел взрыв: погибли 24 человека

Террорист-смертник устроил взрыв на предвыборном...

Глава МВД Эстонии: сотни тысяч жителей России могут заявить, что они — этнические эстонцы (8)

Глава МВД Эстонии Март Хельме призывает с...

СМИ: Убийца чеченца в Берлине был из структур российского МВД (8)

"Немецким следователям известна настоящая личность...

В правительстве Крыма поддержали предложение о двойном названии республики (2)

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов...

TOP новостей

Экономист: возможно рабочая сила из третьих стран уже вытесняет с рынка граждан Литвы (4)

В июле уровень безработицы в Литве составил 6,3% и был на...

Законы в Литве менялись по сто раз: какие налоги надо платить не знают ни компании, ни жители (163)

В Вильнюсе состоялась дискуссия, посвященная "теневой"...

Депутат предлагает смягчить запрет и продавать алкоголь в воскресенье дольше (16)

17 сентября в парламенте Литвы было представлено...

Мрачный и запущенный район литовской столицы стал престижным: сколько там стоит жилье (1)

Ужупис – вне всякого сомнения необычный район...

Президент Литвы впервые посетил Литовскую армию (73)

Президент Литвы Гитанас Науседа 17 сентября впервые...