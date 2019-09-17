На предвыборном митинге президента Афганистана произошел взрыв: погибли 24 человека

«Среди погибших есть женщины и дети, большинство жертв, по всей видимости, гражданские лица», — сообщил Reuters главврач больницы в Чарикаре Абдул Касим Сангин.
По данным местных властей, в результате взрыва погибли как минимум 24 человека, еще 31 человек получил ранения.
Ни одна из террористических групп пока не взяла на себя ответственность за организацию теракта.
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