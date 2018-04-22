Инцидент произошел в субботу в 13:40 по местному времени (8:40 мск), когда две лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям, которые обычно проходят в день Праздника лета (Дуаньу, или Праздник "драконьих" лодок, отмечается 5-го числа 5-го месяца по лунному календарю - лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в красочных мероприятиях на воде).
В субботу одна из длинных лодок, наполненных гребцами, перевернулась из-за того, что гребцы не смогли справиться с сильным течением реки Лицзян. На место происшествия прибыла еще одна лодка, но и она перевернулась. Всего в воде оказалось почти 60 человек.
Спасательные работы продолжались всю ночь. Из реки удалось извлечь 40 человек. По сообщению агентства Синьхуа, более 200 спасателей участвовали в поиске и эвакуации пострадавших.
Лодки перевернулись в том месте реки, где сталкиваются два сильных течения, образуя водоворот.
Власти заявили, что эти гонки были неофициальными, и о них не было сообщено полиции. Большинство участников не имели на себе спасательных жилетов. Полиция задержала двух организаторов гонок.
Гонки на "драконьих" лодках - популярный обычай в разных странах Азии, где проживают этнические китайцы.
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