Оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула, которые прошли в воскресенье, 23 июня. После подсчета более 99 процентов бюллетеней представитель Народно-республиканской партии (НРП) Имамоглу набрал 54 процента голосов избирателей. Ближайший из соперников, претендент от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, получил немногим более 45 процентов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил оппозиционного политика, подчеркнув, что речь идет о неофициальных результатах. Турецкий народ "вновь продемонстрировал свою волю", заявил глава государства.
Имамоглу расценил свою победу как "новое начало" для Турции. Он заявил, что готов представить Эрдогану "дорожную карту" по развитию Стамбула, а также "работать в гармонии" с президентом, чтобы "решать наиболее назревшие проблемы" города. В свою очередь, экс-премьер признал свое поражение и пожелал сопернику успехов.
Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.
Высшая избирательная комиссия аннулировала результаты
В ходе голосования в 15-миллионном Стамбуле Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма с преимуществом в 15 тысяч голосов. Однако ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях. В начале мая Высшая избирательная комиссия аннулировала итоги голосования и назначила новые выборы. Евросоюз призвал ответственную избирательную комиссию незамедлительно представить обоснование своего решения.
На повторных выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции (1)
После подсчета более 99 процентов бюллетеней Экрем...
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