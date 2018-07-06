Трое украинских военнослужащих погибли и девять получили ранения во время бригадных тактических учений на Ровенском общевойсковом полигоне. Как сообщила Закарпатская областная городская администрация, трагедия произошла во время проведения стрельб утром в пятницу, 6 июля. По предварительным данным, ее причиной стал взрыв миномета.

Министр обороны Украины Степан Полторак назначил служебное расследование для выяснения обстоятельств трагедии на полигоне Ровно, его проводят военная прокуратура и национальная полиция. "Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - говорится в заявлении украинского министерства обороны. На место происшествия срочно отправили оперативную группу во главе с заместителем министра обороны Украины.

Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины военные учения приостановлены.