На полигоне в Ровно при взрыве погибли трое военнослужащих

Во время стрельб на Ровенском полигоне погибли трое украинских военных. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв миномета.
Ukraine's Defense Minister Stepan Poltorak
© LRS / O.Posaškovos nuotr.

Трое украинских военнослужащих погибли и девять получили ранения во время бригадных тактических учений на Ровенском общевойсковом полигоне. Как сообщила Закарпатская областная городская администрация, трагедия произошла во время проведения стрельб утром в пятницу, 6 июля. По предварительным данным, ее причиной стал взрыв миномета.

Министр обороны Украины Степан Полторак назначил служебное расследование для выяснения обстоятельств трагедии на полигоне Ровно, его проводят военная прокуратура и национальная полиция. "Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - говорится в заявлении украинского министерства обороны. На место происшествия срочно отправили оперативную группу во главе с заместителем министра обороны Украины.

Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины военные учения приостановлены.

Deutsche Welle
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