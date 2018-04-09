По итогам подсчета более 95% голосов коалиция, в которую входят партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия, набрала 48,64% голосов и получила две трети депутатских мандатов в парламенте — 133 из 199.
Гигантский забор и его роль в выборах в Венгрии
На втором месте оказалась крайне правая партия "Йоббик" (Движение за лучшую Венгрию), получившая около 20% голосов, третье место занял блок Венгерской социалистической партии и "Диалога во имя Венгрии".
Участки для голосования открылись в воскресенье в 06:00 и большинство их закрылось в 19:00 по местному времени. Однако предварительные результаты голосования были объявлены позже, чем ожидалось, поскольку многие избиратели в Будапеште не успели проголосовать до официального закрытия участков.
Виктор Орбан впервые возглавил кабинет министров в 1998 году и проработал на этом посту один срок. В 2010 году он вновь стал премьер-министром. Победа на нынешних выборах позволит ему возглавить правительство в четвертый раз.
Политика Виктора Орбана
"Мы выиграли. Высокая явка отбросила всякие сомнения в победе", — заявил Орбан, комментируя итоги голосования.
Виктор Орбан отказался вести публичные дебаты со своими соперниками в ходе предвыборной кампании, а также общаться с независимыми СМИ.
В основном, он выступал на митингах своих сторонников. В выступлениях основное внимание уделялось главной цели — прекращению иммиграции.
"Миграция похожа на ржавчину, которая медленно, но верно будет разъедать Венгрию", — сказал Орбан на своем последнем перед выборами митинге в пятницу.
Под руководством Орбана в 2015 году Венгрия построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных мигрантов.
Из-за своих антииммиграционных мер и жесткой риторики Орбан не раз вступал в конфликт с Евросоюзом.
Виктор Орбан — известный евроскептик, выступающий против дальнейшей интеграции в ЕС. Он отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз и хвалил российского лидера Владимира Путина.
В случае победы Орбан обещал сократить подоходный налог и добиться дальнейшего роста экономики.
Во время его администрации в Венгрии наблюдался быстрый экономический рост, которой, по словам Орбана, окажется под угрозой в случае прихода к власти оппозиции.
Оппозиция
Крайне правая партия "Йоббик", основной соперник правящей коалиции, — в прошлом агитировала против цыганской общины Венгрии.
Лидер "Йоббик" Габор Вона пытался изменить имидж партии, представляя ее умеренной консервативной народной партией. Он призывал к изменениям в правительстве и выступил против Виктора Орбана.
"Виктор Орбан — сгоревший политик, которого интересуют только коррупция и футбол", — однажды сказал он.
Левоцентристские социалисты набирали в предвыборных опросах около 14% и не представляли угрозу для "Фидес".
Однако треть избирателей, согласно опросам, в предвыборную пятницу так и не определилась, поэтому нельзя было исключить неожиданного поворота событий.
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