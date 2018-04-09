По итогам подсчета более 95% голосов коалиция, в которую входят партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия, набрала 48,64% голосов и получила две трети депутатских мандатов в парламенте — 133 из 199.

Гигантский забор и его роль в выборах в Венгрии

На втором месте оказалась крайне правая партия "Йоббик" (Движение за лучшую Венгрию), получившая около 20% голосов, третье место занял блок Венгерской социалистической партии и "Диалога во имя Венгрии".

Участки для голосования открылись в воскресенье в 06:00 и большинство их закрылось в 19:00 по местному времени. Однако предварительные результаты голосования были объявлены позже, чем ожидалось, поскольку многие избиратели в Будапеште не успели проголосовать до официального закрытия участков.

Виктор Орбан впервые возглавил кабинет министров в 1998 году и проработал на этом посту один срок. В 2010 году он вновь стал премьер-министром. Победа на нынешних выборах позволит ему возглавить правительство в четвертый раз.

Политика Виктора Орбана

"Мы выиграли. Высокая явка отбросила всякие сомнения в победе", — заявил Орбан, комментируя итоги голосования.

Виктор Орбан отказался вести публичные дебаты со своими соперниками в ходе предвыборной кампании, а также общаться с независимыми СМИ.

В основном, он выступал на митингах своих сторонников. В выступлениях основное внимание уделялось главной цели — прекращению иммиграции.

"Миграция похожа на ржавчину, которая медленно, но верно будет разъедать Венгрию", — сказал Орбан на своем последнем перед выборами митинге в пятницу.

Под руководством Орбана в 2015 году Венгрия построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных мигрантов.

Из-за своих антииммиграционных мер и жесткой риторики Орбан не раз вступал в конфликт с Евросоюзом.

Виктор Орбан — известный евроскептик, выступающий против дальнейшей интеграции в ЕС. Он отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз и хвалил российского лидера Владимира Путина.

В случае победы Орбан обещал сократить подоходный налог и добиться дальнейшего роста экономики.

Во время его администрации в Венгрии наблюдался быстрый экономический рост, которой, по словам Орбана, окажется под угрозой в случае прихода к власти оппозиции.

Оппозиция

Крайне правая партия "Йоббик", основной соперник правящей коалиции, — в прошлом агитировала против цыганской общины Венгрии.

Лидер "Йоббик" Габор Вона пытался изменить имидж партии, представляя ее умеренной консервативной народной партией. Он призывал к изменениям в правительстве и выступил против Виктора Орбана.

"Виктор Орбан — сгоревший политик, которого интересуют только коррупция и футбол", — однажды сказал он.

Левоцентристские социалисты набирали в предвыборных опросах около 14% и не представляли угрозу для "Фидес".

Однако треть избирателей, согласно опросам, в предвыборную пятницу так и не определилась, поэтому нельзя было исключить неожиданного поворота событий.