В заявлении конгрессменов Майкла Конауэя (республиканец от штата Техас) и Адама Шиффа (демократ от Калифорнии), которые возглавляют проводимое комитетом по разведке "российское расследование", сообщается, что слушания пройдут до конца октября. Их цель — "лучше разобраться, как Россия использовала сетевые инструменты и платформы, чтобы посеять раздор и повлиять на наши выборы". (Цитата по ТАСС.)

Не исключено, что речь пойдет о более широких аспектах вмешательства, нежели влияние на предвыборную кампанию 2016 года. Накануне в другом комитете конгресса — по науке и технологиям — у тех же трех компаний запросили данные о возможном манипулировании энергетическим рынком США.

В начале сентября в Facebook заявили, что аккаунты, связанные с Россией, в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. На это было потрачено около 100 тысяч долларов. Американские СМИ связывали заказ рекламы с работой "фабрики троллей", которую курирует петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как "личный повар Путина".

Facebook уже предоставила данные аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера. 21 сентября основатель социальной сети Марк Цукерберг, приступивший к работе после декретного отпуска, сообщил, что его компания активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им расследовать возможное вмешательство российских властей в выборы президента США посредством покупки политической рекламы в соцсети.