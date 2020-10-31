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Акции протеста не утихают в Польше с 22 октября. Поводом послужило решение Конституционного суда, который счел незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода.
Lenkijos sostinėje rengiama didžiulė demonstracija prieš griežtesnę abortų tvarką
Lenkijos sostinėje rengiama didžiulė demonstracija prieš griežtesnę abortų tvarką
© Reuters / Scanpix

В Варшаве вечером в пятницу, 30 октября, проходит одна из самых массовых акций протеста против практически полного запрета абортов в Польше. Как передала варшавская радиостанция Radio Kolor, в районе 20.00 по местному времени (22.00 мск) в центре города собралось не менее 80 тыс. демонстрантов.

Акция под названием "Марш на Варшаву" проходит в условиях усиленного полицейского присутствия. Здание Национального собрания - двух палатного парламента страны - охраняют, в частности военные. По данным агентства AP, сторонники ультраправых забросали митингующих сигнальными ракетами.

"Речь - о свободе и достоинстве людей"

Демонстранты не соблюдают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса и запрещающие собираться в общественных местах компаниями более чем по пять человек. Призывы правоконсервативного правительства страны по возможности оставаться дома в связи с резким ростом числа инфицированных (30 октября было зафиксировано порядка 21 600 новых случаев за сутки. - Ред.) также были проигнорированы.

"Речь идет о свободе и достоинстве людей", - сказала представительница руководства Общепольской забастовки женщин Клементина Суханова. "Стремление людей к протесту должно стать уроком любому, кто хочет навязать авторитарные подходы", - добавила она.

Акции протеста, не утихающие вот уже девятый день, проходят 30 октября и в других городах Польши. Им предшествовало решение Конституционного суда страны, который признал незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. Аборты разрешены в Польше отныне только в тех случаях, когда оплодотворение произошло в результате изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.

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Deutsche Welle
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