На месте крушения Boeing 737 в Индонезии обнаружили фрагменты тел погибших

Boeing 737 индонезийского лоукостера авиалинии Lion Air пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Перед исчезновением пилот запросил экстренную посадку. Но при развороте самолет рухнул в море в 15 километрах от берега. Власти Индонезии немедленно начали поисковую операцию.
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"Мы нашли несколько паспортов, водительские удостоверения, страховки и чековые книжки. Сегодня нам помогают армия и полиция, в спасательной операции участвуют 150 сотрудников агентства по поиску и спасению и столько же военных и полицейских", – сообщил замглавы по поиску и спасению Буди Вирианто.

По данным властей, выживших нет. Все 189 человек, включая экипаж, погибли. Среди них – 20 чиновников министерства финансов Индонезии. В аэропорту города Панкалпинанг, куда направлялся самолет, собираются родственники пропавших пассажиров.

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"Я ждала здесь с восьми утра, не было никаких новостей, пока какой-то чиновник не вышел и не сказал, что с самолетом потеряна связь", – говорит родственница одного из пассажиров самолета.

Найти корпус затонувшего самолета пока не удается, но уже находят тела погибших. Что именно стало причиной аварии – неясно. Власти надеются, что на этот вопрос помогут ответить данные с "черных ящиков".

"Мы будем использовать поисковик системы "запрос-ответ", потому что "черный ящик" испускает такие запросы в виде звуков на частоте 390 КГц. Мы также используем гидролокатор, после чего отправим водолазов для поиска "черных ящиков", – сообщил глава Комитета транспорта Индонезии.

По данным Lion Air, ошибка экипажа маловероятна: у пилотов было более 11 тысяч часов налета. А вот с самолетом, который в авиакомпании использовали всего лишь с августа, уже были технические проблемы.

"Последний раз этот самолет летал из Денпасара в Джакарту, его допустили к полету. Но действительно было сообщение о технической проблеме, над которой мы работали вместе с производителем самолета. Когда мы получили отчет экипажа, мы немедленно устранили проблему", – заявил гендиректор Lion Air Эдвард Сираит.

Boeing 737 Max был произведен два года назад – это новейшая модель среднемагистральных самолетов. Авиакомпаниям его начали поставлять лишь в прошлом году, после чего Max стал самым быстро продаваемым самолетом в мире. Крушение в Индонезии стало первой аварией с самолетами Boeing нового поколения.

"Настоящее время"
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