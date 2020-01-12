На Мальте на фоне расследования смерти журналистки избран новый премьер

Правящая партия Мальты определилась с выбором преемника премьер-министра Джозефа Муската, покидающего свой пост на фоне расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. Мальтийское правительство возглавит юрист Роберт Абела, сообщил Мускат в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 12 января. Он поздравил Абелу, пояснив, что официально передаст ему полномочия 13 января.
42-летний Абела избран главой Лейобристской партии Мальты. Так как она обладает большинством в однопалатном парламенте страны, Абела автоматически станет премьер-министром. Его отец Джордж Абела ранее занимал пост президента страны, но сам юрист пришел в политику относительно недавно - в 2017 году, когда был избран депутатом. Он участвовал в заседаниях кабинета министров в качестве советника Муската.
Отставки в правительстве Мальты из-за убийства журналистки
Мускат 1 декабря 2019 года объявил, что покинет пост премьера Мальты в январе 2020 года. В тот же день в столице страны Валетте состоялась очередная массовая акция протеста, участники которой обвиняли правительство в коррупции, требовали отставки премьера и справедливого расследования гибели журналистки Дафне Каруаны Галиции. В конце ноября ушел в отставку глава администрации премьера Кит Шембри, имя которого упоминалось в СМИ в связи с расследованием. Но его фоне также покинул свою должность министр туризма Конрад Мицци, а глава Минэкономики Кристиан Кардона заявил, что слагает с себя полномочия на время разбирательства.
Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ею автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес. Незадолго до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства страны и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле 2018 года генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера республики.
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