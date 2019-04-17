На Мадейре разбился туристический автобус, погибли 28 человек

По информации немецких СМИ, в автобусе находились девять граждан Германии.

Всего автобус перевозил 50 туристов. Причина аварии пока неизвестна, португальские СМИ показывают перевернутый автобус, вокруг которого стоят пожарные.

"У меня нет слов, чтобы описать произошедшее. Я просто не могу представить страдания людей", - сказал португальскому телевидению мэр Филипе Соуза.

По информации мэра, все находившиеся в автобусе люди были немцами.

Инцидент произошел в районе Канису около 18.30 по местному времени.