На Мадейре разбился туристический автобус, погибли 28 человек

По информации немецких СМИ, в автобусе находились девять граждан Германии.
Всего автобус перевозил 50 туристов. Причина аварии пока неизвестна, португальские СМИ показывают перевернутый автобус, вокруг которого стоят пожарные.
"У меня нет слов, чтобы описать произошедшее. Я просто не могу представить страдания людей", - сказал португальскому телевидению мэр Филипе Соуза.
По информации мэра, все находившиеся в автобусе люди были немцами.
Инцидент произошел в районе Канису около 18.30 по местному времени.
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