На Мадейре разбился туристический автобус, погибли 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли в аварии с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра.
Madeira
© AFP / Scanpix

По информации немецких СМИ, в автобусе находились девять граждан Германии.

Всего автобус перевозил 50 туристов. Причина аварии пока неизвестна, португальские СМИ показывают перевернутый автобус, вокруг которого стоят пожарные.

"У меня нет слов, чтобы описать произошедшее. Я просто не могу представить страдания людей", - сказал португальскому телевидению мэр Филипе Соуза.

По информации мэра, все находившиеся в автобусе люди были немцами.

Инцидент произошел в районе Канису около 18.30 по местному времени.

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