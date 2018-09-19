За соответствующее решение проголосовали 57 депутатов на сессии 18 сентября, сообщает ZiK.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", – говорится в решении.

Депутаты поручили ЛОГА принять меры по созданию межведомственной рабочей группы (с участием общественности, правоохранительных органов и районных государственных администраций) – с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

Облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по установлению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Исполнительному аппарату областного совета избранники поручено разработать и подать на рассмотрение областного совета обращение к Верховной Раде о необходимости внесения изменений в законодательные акты Украины по запрету публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора.

СМИ не сообщают, предусмотрено ли наказание за нарушения моратория.

В феврале Львовской городской совет рекомендовал заведениям питания и обслуживания предоставлять услуги на украинском языке, а также на английском языке.