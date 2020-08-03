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В воскресенье, 2 августа на шоссе Лиепая-Руцава, у поворота на Юрмалциемс столкнулись автобус и легковой автомобиль.
На Лиепайском шоссе столкнулись автобус и легковушка, пострадали девять человек
© Foto: Dina Hilde

Автобус шел по маршруту Клайпеда-Рига. Судя по фотографиям с места происшествия, после удара он съехал с проезжей части и перевернулся.

На Лиепайском шоссе столкнулись автобус и легковушка, пострадали девять человек
© Foto: Dina Hilde

Как сообщила представитель скорой Илзе Букша, в общей сложности на месте работали пять бригад медиков. В ДТП пострадали девять человек, четверо из них доставлены в больницы. У двоих госпитализированных легкие травмы, еще у двоих — средней тяжести.

ДТП произошло в 12.30. Причины неизвестны. В 14.30 движение было восстановлено.

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