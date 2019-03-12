Согласно заключенному в 2015 году соглашению, всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. В строительный проект было включено возведение специальных деревянных мостков, патрульных троп, контрольных полос и вышеупомянутого забора высотой 2,7 метра из колючей проволоки. Общие затраты на строительство составят 21 168 410 евро.
Поскольку при анализе безопасности на границе выяснилось, что на участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений, было принято решение о строительство еще 100 аналогичных заграждений. На это дополнительно потребуется еще 5,6 млн. евро. Однако из госказны эти средства пока еще не выделены.
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