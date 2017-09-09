На Кубе эвакуировали почти один миллион человек в связи с приближением урагана "Ирма", сообщил вечером в пятницу, 8 сентября, Национальный штаб гражданской обороны Кубы.
Ураган уже подошел к восточному побережью острова, спровоцировав затопления из-за ливневых дождей. Метеорологи ожидают обострения положения на Кубе в ночь на субботу, когда "Ирма" продолжит движение в направлении восточного побережья США.
В американском штате Флориде сотни тысяч жителей также покидают свои дома и направляются к северу от побережья. Ожидается, что ураган обрушится на этот штат вечером субботы, скорость ветра при этом может достигать 240 метров в секунду.
Самый мощный в истории Атлантики
Ураган "Ирма" - самый мощный из бушевавших в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. Он привел к катастрофическим последствиям в Карибском бассейне. На острове Барбуда разрушено 95 процентов объектов собственности, в том числе 30 процентов - полностью. Примерно такая же ситуация - во французской части Сен-Мартена. Здесь отсутствует питьевая вода, прервано электроснабжение. В общей сложности жертвами стихии стали уже 18 человек.
Урагану "Ирма" была присвоена самая высокая пятая категория мощности. На данный момент его оценку пересмотрели до четырех баллов, но по-прежнему признают крайне опасным.
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