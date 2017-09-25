В настоящий момент супруги, подозреваемые в десятках убийств, задержаны. Женщина уже дает признательные показания, пишет "Блокнот Краснодар" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина по фотографиям опознала более 30 жертв, которых они с мужем убивали, а потом ели тела", - пояснил собеседник. Между тем в управлении СК РФ пока приводят подробности только одного криминального эпизода с убийством.

Подробные показания подозреваемая стала давать после беседы с женщиной-психологом, прибывшей из Нижнего Новгорода. Жертвы людоедов ранее считались без вести пропавшими.

"За сегодняшнюю ночь следственная группа раскопала семь трупов", - добавил источник.

По данным Mash, в людоедстве подозреваются Дмитрий и Наталья Бакшеевы. Об их задержании сообщают в следственном ведомстве и в полиции, не называя имен.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища, вход в которое ограничен, следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, - говорится на официальном сайте краевого управления СК РФ. - Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы с вопросом является ли обнаруженное человеческим либо животного происхождения. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой".

По данным МВД, "в момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление полицейским". Об этом говорится на официальном сайте ведомства со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

"Тушенка из человечины"

Пресса добавляет, что дома у задержанных нашли множество телефонов жертв, различные видеоуроки и рецепты приготовления человечины, в том числе консервированной. На одном из снимков, ставших уликами, стоит дата - 28.12.1999. То есть преступления совершались подозреваемыми около 20 лет.

"Эта же женщина все это время работала медсестрой в летном училище и, предположительно, курсантов-летчиков кормила тушенкой из человечины. Эти *** более 20 лет людей жрали", - добавил источник.

Mash также отмечает, что в жилище подозреваемых обнаружены останки восьми человек. Уточняется, что найдено 19 лоскутов кожи, которую злоумышленники снимали с убитых. А в холодильнике находилось 7 пакетов с замороженными останками. Для идентификации фрагментов необходимо проводить генетические экспертизы.

Разоблачение каннибалов связано с недавним странным случаем. 11 сентября рабочими во время ремонта дороги был найден мобильный телефон на улице Репина в Краснодаре. В памяти устройства были сохранены фотографии 35-летнего Дмитрия Бакшеева, который позировал перед камерой с женской головой и рукой.

Телефон с шокирующим селфи рабочие сдали в полицию. Личность мужчины на фотографиях была установлена. После задержания автор "фотосессии" пояснил, что якобы нашел останки в районе Авиагородка, а затем "просто с ними сфотографировался".

Селфи подозреваемого и другие фотографии с фрагментами тела убитой опубликованы в паблике "Омбудсмен полиции" (18+!) в соцсети "ВКонтакте".

На следующий день останки убитой были обнаружены недалеко от места обнаружения потерянного телефона, на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского. Части трупа были сложены в пакет и ведро. Рядом также была найдена сумка с вещами.

По Краснодару расползлись слухи о "бомже-людоеде", пойманном на территории летного училища. По сообщению анонимного источника, мужчина "проживал в общагах, принадлежавших училищу".

Добавим, на улице Дзержинского в Краснодаре расположено Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. Почти 150 выпускников этого вуза получили звание Героев Советского Союза. Несколько бывших курсантов стали космонавтами.

Последнюю жертву "заманили на пьянку"

По версии следователей, 8 сентября 2017 года подозреваемые в убийстве находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло. Вместе с ними была женщина, с которой они познакомились в тот же день. В процессе употребления алкоголя "между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой". Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал с собой и впоследствии фотографировался с ними.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Собранные материалы переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел. "К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук", - подчеркнули в следственном ведомстве.

Подозреваемые находятся под стражей. "В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений", - заключили в СК РФ.