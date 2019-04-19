На крыше школы в Бангладеш сожгли ученицу после жалобы на домогательства директора

Ее отчаянная решимость и отвага, с которыми она выступила против сексуального насилия, ее смерть через пять дней после поджога, все, что случилось за эти 5 дней, объединило жителей Бангладеш и привлекло внимание к уязвимости жертв сексуальных домогательств в этой консервативной южноазиатской стране.

Нусрат было всего 19 лет. Она родом из Фени, небольшого городка к югу от Дакки. Училась девушка в религиозной школе (медресе).

27 марта она рассказала, что директор школы пригласил ее в свой кабинет и несколько раз дотронулся до нее в непозволительной манере. Нусрат убежала.

Многие девушки и молодые женщины в Бангладеш вынуждены молчать о пережитом насилии или жестоком обращении, опасаясь непонимания близких и общества. У Нусрат было по-другому: ее безоговорочно поддержала семья, и она в тот же день пошла в полицию.

Она подала заявление. Но вместо того, чтобы обеспечить ей безопасные условия в участке, офицер, все время пока она рассказывала о пережитом, снимал ее на мобильный телефон.

На кадрах Нусрат плачет, видно, что девушка напугана и растеряна, эту видеозапись впоследствии офицер полиции передал местным СМИ, и она быстро распространилась по соцсетям.

Страшные ожоги



Нусрат из маленького городка, из консервативной религиозной семьи, ходила в религиозную школу. Все это означало, что после заявления о насилии ее будут винить, осуждать и даже пытаться нанести вред физически. Так и вышло.

27 марта после заявления девушки директора школы арестовали. На улице собралась толпа, которая обвиняла во всем Нусрат и требовала освободить директора.

Члены ее семьи говорят, что они осознавали, что Нусрат может грозить опасность.

Тем не менее 6 апреля, спустя 11 дней после произошедшего, Нусрат отправилась в школу сдавать последние экзамены.

Ее брат Макмудул Хасан рассказал корреспонденту Бенгальской службы Би-би-си, что провожал ее и хотел войти вместе с ней в здание, но его не пустили.

"Я отвез мою сестру в школу и пытался войти, но меня остановили и не дали войти вместе с ней. Если бы меня не остановили, ничего подобного бы не случилось с моей сестрой", - убежден он.

В школе какие-то девушки попросили Нусрат подняться на крышу - мол, там бьют ее подругу. На крыше ее обступили четверо или пятеро человек в паранджах и потребовали забрать заявление против директора школы. Когда она отказалась, ее облили керосином и подожгли.

Следствие предполагает, что убийцы хотели, чтобы поджог выглядел как самоубийство. Но Нусрат, у которой были обожжены 80% тела, доставили в больницу, она была в сознании и сумела рассказать, что с ней случилось, до своей смерти.

Представитель полиции Банай Кумар Мажумдер рассказал Би-би-си, что один из убийц прикрывал ее голову руками - поэтому голова не пострадала, на ней нет ожогов.

В местной больнице врачи были бессильны помочь девушке, ее повезли в Дакку. Понимая, что она может умереть, Нусрат записала заявление на мобильный телефон брата.

"Учитель трогал меня, я буду бороться с этим преступлением до моего последнего вздоха", - сказала она.

Она также сказала, что узнала в своих убийцах студентов медресе.

10 апреля Нусрат умерла. На ее похороны в Фени приехали тысячи человек.

Полиция с 27 марта арестовала в общей сложности 15 человек, среди них предположительно и те, кто причастен к убийству девушки.

Директор школы до сих пор под арестом. Полицейский, снимавший Нусрат на видео, снят с должности и переведен в другой отдел.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина встретилась с семьей Нусрат и пообещала, что все виновные в гибели девушки понесут наказание.

Гибель Нусрат вызвала бурную реакцию жителей страны. Многие написали о своем отношении в соцсетях.

"Многие девушки не протестуют, потому что боятся подобных последствий. Никабы, паранджи, да даже железные платья, если таковые существовали бы, не остановят насильников", - пишет на странице Бенгальской службы Би-би-си в "Фейсбуке" Ановар Шейх.

"Я всю жизнь мечтаю о дочери, но теперь мне страшно. Родить дочь в этой стране - значит жить в страхе и беспокойстве", - написала на своей странице в "Фейсбуке" Лопа Хоссейн.

"Когда женщина пытается добиться справедливости и привлечь насильника к суду, ей снова и снова приходится переживать унижение. Расследование может длиться годами, полицейские нехотя занимаются им, а в это время на нее косо смотрят в обществе. В таких условиях женщина зачастую просто не обращается в полицию, если с ней что-то случается, что приводит к тому, что преступники остаются безнаказанными", - подтверждает правозащитница Сальма Али.

В 2009 году Верховный суд страны принял постановление об установке во всех учебных заведениях почтовых ячеек для приема жалоб учащихся на сексуальные домогательства, но очень немногие школы поддержали эту инициативу. Активисты сейчас требуют выполнения приказа суда.

"Этот инцидент потряс нас, но, как мы уже знаем по прошлому опыту, такие истории со временем забываются. Я не думаю, что после этого что-то действительно изменится. Посмотрим, будет ли справедливость восстановлена", - поделилась своим мнением профессор Кабери Гайен из Университета Дакки.

"Должны произойти перемены как в психологическом плане, так и в применении принципа верховенства закона. Детям в школе должны рассказывать о том, как распознать сексуальные домогательства".

Только за прошлый год в Бангладеш, по данным местной группы по защите женских прав, произошло 940 изнасилований.

Реальное их число намного больше.

Но женщины боятся говорить о них, зная, что подвергнутся осуждению со стороны общества и семьи.