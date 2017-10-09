Но при этом одна их основных целей заключается в реализации Соглашения о поддержке принимающей стороны с НАТО, которое Швеция ратифицировала в прошлом году. Из восьми стран, приглашенных на учения, только Финляндия не входит в блок НАТО. Эти учения также являются серьезной проверкой интеграции Швеции с процедурами и операциями НАТО.

Из общего количества военных на учениях около 19 тысяч человек являются шведами и включают преобладающую часть нынешних вооруженных сил страны, которые с начала 1990-х годов сократились более чем на 90%; остальные — иностранцы. Самый большой иностранный контингент — около 1300 военнослужащих — прибыл из США. Американские подразделения, базирующиеся в Европе и континентальной части США, привезли с собой на учения передовое тяжелое вооружение, такое как, танки "Абрамс", зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" и ударные вертолеты "Апач". Впервые такой крупный военный контингент США проводит учения в Швеции в подобном масштабе.

Другие иностранные подразделения прибыли из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы и Норвегии, хотя и в гораздо меньших количествах. Эстония представлена участием подразделения Союза обороны с острова Сааремаа, а также кораблем ВМФ. Французский контингент был представлен зенитно-ракетным комплексом SAMP/T.

Швеция помимо предоставления своей территории для проведения учений находится на последних этапах выбора новой системы ПВО класса "земля-воздух" средней дальности для своих вооруженных сил, и не секрет, что участие как американских, так и французских систем этого вида в Aurora 17 является частью процесса оценки.

Первый этап учений был посвящен реализации вопросов, связанных с принимающей стороной. Прием и размещение большого количества иностранных войск, включая тяжелое вооружение сильно отличается от действий Швеции в течение долгого времени. Шведские войска ранее размещались в других странах и в других рамках, а противоположные приемы были редки и никогда не были на уровне Aurora 17.

Следующий этап учений фокусировался на сотрудничестве и знакомстве с участвующими подразделениями. Он также содержал стандартные полевые маневры на военных полигонах в юго-центральной Швеции. Далее была операция по укреплению острова Готланд, который был фактически демилитаризован более десяти лет назад.

На заключительных этапах учений основное внимание уделяется реальным, совместным и многонациональным оборонительным операциям, отражающим нападение с востока двух воображаемых стран "А" и "Б". Географически эти страны, согласно официальным картам учений, расположены на территории России и Беларуси в реальном мире.

Согласно сценарию учений, вооруженные силы этих стран развертывают наступление на острове Готланд и материковой части Швеции, в частности в таких стратегически важных районах, как аэропорт Арланда, располагающийся недалеко от Стокгольма. Международные контингенты в Aurora 17 в основном играют роль атакующих сторон, а остальные иностранные силы объединяются со шведскими войсками для обороны от ударов с востока.

Учения были встречены с интересом и получили широкое освещение в шведских СМИ. Этому есть много причин, хотя еще 5-10 лет назад такие маневры рассматривались бы как "подрыв доверия к политике нейтралитета Швеции". Сегодня власти страны и общественность не принимают эту концепцию всерьез. Несмотря на месяцы громких протестов, нескольким левых партий и организаций удалось собрать всего лишь 3500 человек на демонстрацию против Aurora 17 и тесных связей с НАТО, которая прошла в центре Гетеборга 16 сентября.

Несколько англоязычных российских государственных изданий отметили, что эти маневры являются еще одним признаком того, что Швеция отказалась от своей традиционной политики нейтралитета и неприсоединения.

Текст публикуется в рамках сотрудничества эстонского портала Delfi и журнала Diplomaatia. Оригинальный текст — здесь.