Но при этом одна их основных целей заключается в реализации Соглашения о поддержке принимающей стороны с НАТО, которое Швеция ратифицировала в прошлом году. Из восьми стран, приглашенных на учения, только Финляндия не входит в блок НАТО. Эти учения также являются серьезной проверкой интеграции Швеции с процедурами и операциями НАТО.
Из общего количества военных на учениях около 19 тысяч человек являются шведами и включают преобладающую часть нынешних вооруженных сил страны, которые с начала 1990-х годов сократились более чем на 90%; остальные — иностранцы. Самый большой иностранный контингент — около 1300 военнослужащих — прибыл из США. Американские подразделения, базирующиеся в Европе и континентальной части США, привезли с собой на учения передовое тяжелое вооружение, такое как, танки "Абрамс", зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" и ударные вертолеты "Апач". Впервые такой крупный военный контингент США проводит учения в Швеции в подобном масштабе.
Другие иностранные подразделения прибыли из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы и Норвегии, хотя и в гораздо меньших количествах. Эстония представлена участием подразделения Союза обороны с острова Сааремаа, а также кораблем ВМФ. Французский контингент был представлен зенитно-ракетным комплексом SAMP/T.
Швеция помимо предоставления своей территории для проведения учений находится на последних этапах выбора новой системы ПВО класса "земля-воздух" средней дальности для своих вооруженных сил, и не секрет, что участие как американских, так и французских систем этого вида в Aurora 17 является частью процесса оценки.
Первый этап учений был посвящен реализации вопросов, связанных с принимающей стороной. Прием и размещение большого количества иностранных войск, включая тяжелое вооружение сильно отличается от действий Швеции в течение долгого времени. Шведские войска ранее размещались в других странах и в других рамках, а противоположные приемы были редки и никогда не были на уровне Aurora 17.
Следующий этап учений фокусировался на сотрудничестве и знакомстве с участвующими подразделениями. Он также содержал стандартные полевые маневры на военных полигонах в юго-центральной Швеции. Далее была операция по укреплению острова Готланд, который был фактически демилитаризован более десяти лет назад.
На заключительных этапах учений основное внимание уделяется реальным, совместным и многонациональным оборонительным операциям, отражающим нападение с востока двух воображаемых стран "А" и "Б". Географически эти страны, согласно официальным картам учений, расположены на территории России и Беларуси в реальном мире.
Согласно сценарию учений, вооруженные силы этих стран развертывают наступление на острове Готланд и материковой части Швеции, в частности в таких стратегически важных районах, как аэропорт Арланда, располагающийся недалеко от Стокгольма. Международные контингенты в Aurora 17 в основном играют роль атакующих сторон, а остальные иностранные силы объединяются со шведскими войсками для обороны от ударов с востока.
Учения были встречены с интересом и получили широкое освещение в шведских СМИ. Этому есть много причин, хотя еще 5-10 лет назад такие маневры рассматривались бы как "подрыв доверия к политике нейтралитета Швеции". Сегодня власти страны и общественность не принимают эту концепцию всерьез. Несмотря на месяцы громких протестов, нескольким левых партий и организаций удалось собрать всего лишь 3500 человек на демонстрацию против Aurora 17 и тесных связей с НАТО, которая прошла в центре Гетеборга 16 сентября.
Несколько англоязычных российских государственных изданий отметили, что эти маневры являются еще одним признаком того, что Швеция отказалась от своей традиционной политики нейтралитета и неприсоединения.
Текст публикуется в рамках сотрудничества эстонского портала Delfi и журнала Diplomaatia. Оригинальный текст — здесь.
Опубликовано видео захвата в плен двух россиян в Сирии (33)
Опубликована видеозапись, на которой сняты российские...
Нобелевскую премию по экономике дали за исследования поведенческой экономики
Лауреатом Премии Шведского государственного банка по...
Франция не собирается признавать независимость Каталонии (2)
Правительство Франции заявило, что не признает...
НАТО начинает размещение новой международной группировки в Европе (4)
C 9 октября НАТО разворачивает в Румынии свою новую...
На крупных учениях НАТО в Швеции моделировали отражение удара с востока (11)
В Швеции прошли стратегические военные учения Aurora 17 —...
TOP новостей
Прогноз: на рынке труда в Литве грядут перемены (34)
Специалисты утверждают, что для людей в возрасте 40 лет...
Агентство сравнило цены в магазинах Литвы (17)
Ежедневными акциями торговые сети Литвы привлекают...
Нарушивший границу Литвы российский пограничник освобожден в зале суда (26)
Участковый суд Шакяйского района Литвы в понедельник...
На должность главы ПАСЕ претендует политик из Литвы Эмануэлис Зингерис (78)
Член делегации парламента Литвы в Парламентской...
Жители Литвы бегут за границу от напряжения на работе, некоторые - ради курортных романов (21)
Новейшие данные, которые компания "Kantar TNS" получила в...