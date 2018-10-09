Кроме того, пока не известно, есть ли в результате взрыва пострадавшие среди работников НПЗ.
Больницы города Сент-Джон готовятся к наплыву пострадавших. По данным CBC, медучреждения переведены на "оранжевый уровень" работы — это означает, что медики готовы принять большое число пострадавших. Власти города и спасательные службы пока не дают никакой информации о возможных пострадавших на заводе. Городская полиция перекрыла улицы в районе инцидента.
При этом нефтеперерабатывающий завод с 1 октября закрыт на плановый техосмотр, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.
Компания Irving Oil подтвердила факт происшествия, но пока не отреагировала на запросы СМИ о дополнительной информации. Представители компании обещали сообщить новую информацию, как только она к ним поступит.
Компания Irving Oil была основана в 1924 году и входит в состав крпнейшего канадского производственно-иторгового конгломерата Irving. Ее НПЗ в Сент-Джоне, расположенный неподалеку от границы с США, начал работу в 1960. Сейчас он производит 320 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки. Половина объема экспортируется в северо-восточные штаты США.
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