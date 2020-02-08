На круизном лайнере Diamond Princess увеличилось число носителей коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине в японском порту Иокогама, выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число больных на судне достигло 64 человек, заявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в субботу, 8 февраля. Новых инфицированных отправили в больницы Японии.

По данным властей страны, проверку на возможное заражение прошли 279 человек. Всего на судне находятся более 3500 человек.

Число зараженных во всем мире приближается к 35 000

Лайнер Diamond Princess находится на двухнедельном карантине в акватории порта Иокогамы с 3 февраля. Он отправился в круиз 20 января, но вернулся в гавань после того, как в Гонконге на берег сошел мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, вызывающий легочное заболевание.

Количество зараженных новым типом вируса в мире по состоянию на 8 февраля приближается к 35 000, свыше 6000 больных находятся в критическом состоянии. Большинство случаев заболевания приходится на Китай, где началась вспышка. Кроме того, уже 724 жителя планеты стали жертвами опасной инфекции.