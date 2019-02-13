Первые куклы Барби, выпущенные в 1959 году, были неправдоподобно худыми. Но теперь новые игрушки максимально расширяют представления о красоте и моде.

Ранее была выпущена первая кукла Барби в хиджабе, а Кен, бойфренд девушки, получил животик и модный пучок.