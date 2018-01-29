На коалиционных переговорах в ФРГ не удается договориться по проблеме беженцев

На продолжавшейся почти девять часов встрече консерваторов и социал-демократов не удалось достичь компромисса, в ночь на понедельник, 29 января, решено отложить дальнейшие переговоры. Поиски вариантов компромиссного решения продолжатся на уровне рабочих групп, сообщили участники переговоров.
Стороны готовы к компромиссам
Одновременно стороны подчеркнули готовность к компромиссу. По словам первого исполнительного секретаря фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэля Гроссе-Брёмера (Michael Grosse-Brömer), участники переговоров демонстрируют "решимость найти решение". "Идет напряженная работа и интенсивные поиски решения", - сообщил он в заявлении, согласованном со всеми участниками встречи, проходившей в центральном офисе блока христианских партий.
По словам Гроссе-Брёмера, на переговорах шли "напряженные дискуссии" по вопросам политики в сфере рынка труда, миграционной политики и политики в сфере здравоохранения. Рабочей группе по вопросам миграции поручено найти варианты компромисса в течение понедельника.
Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) настаивают на жестком ограничении воссоединения семей беженцев, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты, что вызывает недовольство социал-демократов.
Цель - завершить переговоры до 4 февраля
Раунд переговоров 28 января начался со встречи лидеров ХДС, ХСС и СДПГ Ангелы Меркель, Хорста Зеехофера и Мартина Шульца, затем к ним присоединились еще 12 ведущих представителей этих партий. Кроме того, на протяжении двух последних дней велись консультации на уровне рабочих групп по отдельным темам. Целью является завершение коалиционных переговоров до 4 февраля.
Выборы в парламент Германии - бундестаг - состоялись 24 сентября. Однако для того чтобы приступить непосредственно к обсуждению состава будущего правительства ФРГ, партиям, прошедшим в парламент Германии, понадобилось более 120 дней - так долго подготовка к формированию кабинета в ФРГ не длилась еще никогда.
После провала попытки создать правящую коалицию с "зелеными" и либералами из Свободной демократической партии (СвДП) возобновление союза с социал-демократами оставалось для канцлера ФРГ Меркель единственной реалистичной возможностью создать правительство, обладающее парламентским большинством.
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