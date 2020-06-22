До сих пор отдыхающие должны были предоставить справку, полученную максимум за 72 часа до прибытия на Кипр, что они не больны вирусом. Такое требование было введено с 9 июня.
Теперь в министерстве туризма Кипра решили отказаться от этой схемы и ограничиться проверкой на вирус некоторой части прибывающих туристов. The Guardian отмечает, что эта проверка коснется 15% из иностранцев, прибывающих в страну.
Согласно оценкам, на отдых на Кипр в ближайшие недели ежедневно будет прибывать по 1,5 тыс. иностранцев в сутки.
Экономика Кипра очень зависит от иностранного туризма, ежегодно остров посещают около 4 млн туристов при населении в 700 тыс. человек. На первом месте британцы - в 2019 году на Кипре побывало более 1,3 млн граждан Великобритании. Российские туристы занимают второе место по численности на Кипре, в 2019 году его посетили почти 800 тыс. граждан РФ.
Власти страны ранее заверяли, что, если на их территории иностранный отдыхающий заболеет вирусом, то они возьмут на себя все расходы, связанные с лечением.
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