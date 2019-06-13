35-летний кипрский военнослужащий уже сознался в убийстве пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них. Дело вызвало на Кипре широкий резонанс.
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На Кипре найдено тело седьмой жертвы серийного убийцы, дело которого вызвало в стране большой резонанс. Как сообщает кипрская государственная медиакомпания RIK в четверг, 13 июня, аквалангисты накануне обнаружили тело шестилетней девочки в карьерном озере вблизи небольшого населенного пункта Кислиатос. Останки находились в чемодане, утяжеленном бетоном. Поиски длились почти два месяца и были осложнены, в частности, очень плохой видимостью, связанной с большим количеством химикатов в воде.

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14 апреля туристы случайно нашли в заброшенной шахте тело первой жертвы. Подозреваемый был задержан пять дней спустя. Им оказался 35-летний кипрский военнослужащий, который позже сознался в убийстве семи человк - пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них. При этом первое убийство было совершено в 2016 году. Правоохранители вышли на след подозреваемого, так как он общался со своими жертвами в интернете.

Дело вызвало высокий общественный резонанс. Правоохранительные органы обвинили в том, что они медлили с поиском женщин, потому что те были иностранными домработницами. На фоне скандала в мае министр юстиции Кипра Ионас Николу был вынужден подать в отставку.

Deutsche Welle

В мире

На Кипре найдено тело седьмой жертвы серийного убийцы

35-летний кипрский военнослужащий уже сознался в...

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