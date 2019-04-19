Кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретятся на первых очных дебатах в пятницу в 19 часов - за два дня до второго тура выборов. Встреча пройдет на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Volodymyras Zelenskis, Petro Porošenka
© DELFI montažas

На сайте, посвященном дебатам, сообщается, что все билеты проданы.

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье, 21 апреля. За три дня до второго тура Владимир Зеленский, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", набирает почти в три раза больше избирателей, чем действующий президент Порошенко. Согласно опросу, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко, сообщает BBC.

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Ранее свое исследование обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС). По данным КМИС, по состоянию на 15-16 апреля среди всех опрошенных респондентов, планирующих идти на выборы, 65,1% планирует голосовать за Владимира Зеленского, тогда как за действующего президента - 34,9%.

Накануне Владимир Зеленский дал большое интервью изданию "РБК-Украина", в котором рассказал о своих планах в случае победы на выборах. В частности, Зеленский заявил, что он намерен напрямую общаться с украинским народом через соцсети, не станет вмешиваться в работу СМИ и хочет пересмотреть запрет на въезд на Украину российских деятелей культуры.

Лидер президентской гонки также выступил против предоставления особого статуса Донбассу и заявил, что не подпишет закон об амнистии вооруженных сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Зеленский сказал, что в случае своей победы хотел бы продать три президентских самолета и летать регулярными рейсами, а также запретить перекрывать дороги на время проезда президентского кортежа. Президентские резиденции Зеленский предложил превратить в детские лагеря отдыха.

На вопрос, является ли для него врагом президент России Владимир Путин, Зеленский ответил: "Конечно".

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