К вечеру воскресенья сила ветра "Марии" достигала уже 120 километров в час. Национальный центр США по ураганам поднял уровень новой стихии до урагана первой категории.
На данный момент "Мария" следует примерно по той же траектории, что и "Ирма". С особой тревогой за ее продвижением следят власти американских и британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сент-Бартса, Сабы, Синт-Эстатиуса и Ангильи.
Некоторые из этих островов были в значительной мере разрушены "Ирмой" в начале этого месяца. Тогда погибли по меньшей мере 37 человек. Ожидается, что ураган достигнет восточной цепи Карибских островов к вечеру понедельника.
В настоящий момент центр урагана "Мария" находится примерно в двухстах километрах к северо-востоку от Барбадоса.
В начале сентября ураган "Ирма" разрушил примерно две трети всех домов на голландской части острова Сен-Мартен. Кроме того, на острове прекратилась подача электроэнергии, газа и питьевой воды.
"Ирма" также практически уничтожила несколько жилых районов на Британских Виргинских островах.
Посетив зону бедствия, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что подобные разрушения он видел лишь на фотографиях времен Первой мировой войны.
Тем временем в Атлантическом океане также бушует ураган "Хосе". Сила его ветров достигает 145 километров в час.
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