Первым пациентом в Испании, у которого диагностировано заражение коронавирусом 2019-nCoV, является турист из Германии. Мужчина на канарском острове Гомера изолирован и получает "необходимую медицинскую помощь", сообщило в субботу, 1 февраля, министерство здравоохранения Испании. Речь идет о легкой форме заболевания, указывается далее.

По этим данным, до прибытия на Канары он находился в "тесном контакте" с зараженным коронавирусом вирусом в Германии. Пациент входит в состав группы из шести туристов, которые ранее помещены на карантин в одной из больниц острова Гомера. У четырех его спутников также есть симптомы вирусного заболевания, у еще одного они отсутствуют. Все пятеро по-прежнему находятся на карантине под наблюдением медиков.

Восемь заболевших жителей Германии

Тем самым число заразившихся новым коронавирусом жителей ФРГ возросло до восьми, семь пациентов находятся на территории Германии. О первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV стало известно вечером 27 января. Заболевание выявлено у сотрудника баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой, у которой впоследствии также был выявлен коронавирус. В последующие дни стало известно о еще пяти заразившихся коронавирусом сотрудниках Webasto, а затем и о заболевшем ребенке одного из них.

Между тем на самолете бундесвера из китайского Уханя эвакуировано более 120 граждан Германии и ряда других стран. Эвакуированных разместят на территории одной из частей военно-воздушных сил ФРГ в городе Гермерсхайме, там их будут в ближайшие несколько дней содержать в условиях карантина.

Число стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 27 включая Китай. В России известны 2 случая заражения. Общее число заболевших в мире превысило 12 тысяч. 259 человек скончались.