Израильские студенты подверглись нападению и получили телесные повреждения в результате инцидента в столице Польши. Как сообщило в воскресенье, 8 сентября, издание The Times of Israel, группа "арабоговорящих" мужчин, назвавшихся гражданами Катара, в четыре часа утра подошла к студентам, обучающимся в Варшаве в рамках университетского обмена. Подошедшие задали вопрос, откуда прибыли студенты, и, услышав ответ, напали на них с нецензурными криками в адрес Израиля и избили их.
Как минимум один молодой человек, Йотам Кашпицки, сильно пострадал - он потерял сознание и получил перелом глазницы и носа. Прохожие, посетители ночного клуба, из которого выходили студенты, а также охранники у его дверей наблюдали за происходившим, не вмешиваясь, рассказал Йотам после того, как его выписали из больницы.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что ведомству известно об этом инциденте и что сотрудники занимаются им. Марек Магеровский, посол Польши в Израиле, заявил об "ужасном варварском акте", сообщает информагентство PAP. "Думаю, преступники скоро будут задержаны. Я желаю Йотаму и другим скорейшего выздоровления", - написал посол на своей странице в Twitter.
МИД Польши заверил, что местная полиция расследует дело об "избиении граждан Израиля иностранцами на территории Польши". В ведомстве подчеркнули, что "решительно" выступают против "любой формы насилия".
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