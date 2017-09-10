На границе Украины в воскресенье ждут прибытия Михаила Саакашвили - экс-президента Грузии, сначала получившего гражданство Украины и работавшего губернатором Одесской области, а затем лишенного постов и гражданства президентом Петром Порошенко. Саакашвили считает это незаконным и утверждает, что у него есть основания, чтобы въехать в страну. Проверять силу своих аргументов он собирается в воскресенье на КПП "Краковец" на украинско-польской границе.
Michailas Saakašvilis
© AFP/Scanpix

На границу экс-президент Грузии едет в автобусе вместе с журналистами. "Украинская правда" сообщает, что утром Саакашвили даст пресс-конференцию в польском Жешуве. А затем, как ожидается, отправится на КПП. На Украине его ждут десятки участников "Движения новых сил", разбившие палаточный лагерь у границы.

Ночь у КПП прошла спокойно, отчиталась утром в воскресенье Госпогранслужба.

В начале сентября Украина получила от властей Грузии запрос на арест и экстрадицию Саакашвили.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. В администрации главы государства пояснили, что решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Комиссия по вопросам гражданства при президенте поддержала ходатайство о прекращении гражданства Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. Саакашвили в этот момент находился за границей.

Гражданство Украины было предоставлено Саакашвили в 2015 году по распоряжению Порошенко. Экс-президент Грузии был назначен главой Одесской области. В том же году указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили Саакашвили лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.

В ноябре прошлого года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с должности он создал собственное политическое объединение - "Движение новых сил".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Большинство каталонцев сочло референдум об отделении незаконным

56 процентов участников соцопроса убеждены, что...

Во Франции на вокзале расстреляли семью с детьми (1)

На севере Франции неизвестные застрелили четырех...

Меркель сравнила Крым с ГДР, отделенной от Западной Германии (62)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель , комментируя вопрос о...

Поезд с Саакашвили не доехал до Украины (34)

Попытка экс-губернатора Одесской области Михаила...

Меркель предложила посредничество в разрешении кризиса вокруг КНДР (8)

Ангела Меркель считает, что Германия и Европа должны...

TOP новостей

Карьеру в Москве семья променяла на бизнес в Клайпеде: что из этого получилось (187)

Супруги из Москвы оставили успешную карьеру в столице...

Что делать, чтобы из Литвы не уезжала способная молодежь (71)

Лидерство страны в мире, конкурентоспособность на...

Президент Литвы парламенту: нужны реальные перемены, а не имитация реформ (99)

Нужны реальные перемены, а не имитация реформ, сказала...

Парламент Литвы собрался на первое заседание осенней сессии (10)

Парламент Литвы собрался на первое заседание осенней...

Суд разрешил на месяц взять под стражу задержанного на границе с Россией мужчину без документов (33)

9 сентября на у литовско-российской границы литовские...