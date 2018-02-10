"Один из двух выполнявших боевое задание ударных вертолетов потерпел крушение. Двое наших военных погибли. На данный момент причины крушения боевой машины не известны", - сказал он.
Представитель турецкого Генштаба позднее заявил, что причиной крушения вертолета ВВС Турции на границе с Сирией стала техническая неисправность. По его данным, по факту аварии уже производится техническое расследование ее причин.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что в турецкой провинции Хатай упал вертолет ВВС республики при выполнении операции "Оливковая ветвь".
20 января, напомним, Генштаб турецких ВС объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.
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