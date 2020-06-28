В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO).
На карте, распространенной этой организацией, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России, в том числе Санкт-Петербург. В CTBTO отметили, что такой уровень радиации не опасен для человека.
Источник загрязнения в России?
Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро отметил, что с высокой долей вероятности зарегистрированные выбросы радиации имеют гражданское происхождение.
По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов источник выбросов радиации находится на западе России. В свою очередь российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность ЧП на АЭС.
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