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О повышенном уровне радиации сообщила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Там отметили, что это неопасно для людей.
Radiacija
Radiacija
© Shutterstock

В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO).

На карте, распространенной этой организацией, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России, в том числе Санкт-Петербург. В CTBTO отметили, что такой уровень радиации не опасен для человека.

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Источник загрязнения в России?

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро отметил, что с высокой долей вероятности зарегистрированные выбросы радиации имеют гражданское происхождение.

По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов источник выбросов радиации находится на западе России. В свою очередь российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность ЧП на АЭС.

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Deutsche Welle
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