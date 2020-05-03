На границе между КНДР и Южной Кореей произошла перестрелка

На сильно охраняемой демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею, произошла перестрелка, сообщил генштаб вооруженных сил Южной Кореи в воскресенье, 3 мая. По его данным, северокорейские солдаты обстреляли один из южнокорейских КПП в четырехкилометровой буферной зоне между двумя государствами.

Южнокорейские солдаты, после ряда предупреждений, открыли ответный огонь. О жертвах на южнокорейской стороне не сообщается. Есть ли потери у КНДР, пока неизвестно. Стороны пытаются прояснить ситуацию по своим коммуникационным каналам по избежание аналогичных инцидентов в будущем. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности.

Инцидент в демилитаризованной зоне произошел на следующий день после того, как северокорейские СМИ сообщили о первом публичном появлении руководителя КНДР Ким Чен Ыном за долгое время. Почти трехнедельное отсутствие северокорейского лидера вызвало спекуляции о его состоянии здоровья.